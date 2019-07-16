Омбудсмены Украины и РФ обратятся к Зеленскому и Путину с просьбой о помиловании ряда осужденных

Украинский омбудсмен сообщила, что передала Москальковой список из 150 граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму, включая 24 украинских моряков.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что вместе с российским омбудсменом Татьяной Москальковой намерена обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных.

Читайте такжеВ течение месяца Украина и Россия обменяют нескольких лишенных свободы украинцев и россиян – Пристайко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с российским омбудсменом в Москве.

Денисова сообщила, что передала Москальковой список из 150 граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму, включая 24 украинских моряков.

«Безусловно, мы с вами обсудили, что мы обратимся к нашим руководителям, руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы для того, чтобы они были освобождены», - заявила она.