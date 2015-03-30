В Славянске будут судить железнодорожников, из-за служебной халатности которых погибло трое людей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, заместителю начальника управления ГП «Донецкая железная дорога», начальнику Славянской дистанции электроснабжения «Донецкой железной дороги» и его заместителю предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, в результате чего погибли люди. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В ходе досудебного расследования установлено, что в феврале 2015 года должностное лицо отдало устный приказ подчиненному направить на одну из станций для проведения ремонтных работ контактной сети бригаду электромонтеров в составе восьми человек.

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При этом письменного разрешения руководства Штаба антитеррористической операции на отправку людей в район, где могут проходить боевые действия, это должностное лицо не получило.

Через некоторое время в результате взрыва артиллерийского снаряда во время выполнения ремонтных работ погибли три человека, еще двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Ранее УНИАН сообщал, что при обстреле станции «Скотоватая» погибли трое железнодорожников, двое ранены.