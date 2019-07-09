Уже в этот четверг состоится пресс-конференция по случаю выхода на рынок Украины международной компании APS, одного из крупнейших провайдеров услуг по инвестициям и управлению проблемными активами в Центральной Европе. Компания APS, работает в 16 странах Европы и имеет в управлении активы, номинальной стоимостью свыше 8 млрд евро. Приход такого крупного игрока является важным событием, что способствует созданию в Украине инфраструктуры для активного привлечения на рынок NPL не только внутренних, но и внешних инвесторов.

Совместно с группой Аvistar, которая является ключевым игроком на украинском рынке проблемных долгов, запускается пилотный проект - Gefest Group. Он позволит объединить международный опыт APS с экспертизой работы с проблемными кредитами локальной команды Avistar.

В мероприятии примут участие Радек Матула, чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Украине, региональный директор APS Роберт Мачидон, руководитель офиса APS в Украине Сузанна Бурмакинова, партнеры группы Avistar, руководство направления продаж активов Фонда гарантирования вкладов и представители крупных украинских банков.

Конференция состоится 11 июля 2019 в помещении Посольства Чешской Республики в Украине по адресу ул. Ярославов Вал 34А. Начало в 11:00.

Аккредитация журналистов продлится до 16:00 10 июля 2019: press@fg.gov.ua или 050-826-73-17; 097-438-42-31.