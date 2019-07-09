Более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО – опрос

По данным социологов, с 2012 года в Украине на 46% увеличилось количество сторонников вступления государства в Североатлантический альянс.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 62% граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные директором ООО «Центр стратегического развития территорий» Андреем Орловым на пресс-конференции в Киеве результаты социологического опроса.

«62% украинцев поддерживают вступление в НАТО, 21% респондентов не поддерживают такую политику», - сказал он.

По словам Орлова, на западе Украины полностью поддерживают вступление в НАТО 76% респондентов, на Донбассе - 37%. На севере количество сторонников вступления в Североатлантический альянс составляет 66%, на юге - 55%.

В целом, как отметил социолог, с 2012 года в Украине на 46% увеличилось количество сторонников вступления государства в НАТО.

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«57% украинцев считают членство в НАТО основной гарантией национальной безопасности Украины. То есть это приоритет для Украины, который гарантирует безопасность. 8% населения Украины считают, что таким гарантом безопасности может быть военный союз с РФ и другими странами СНГ, и 17% респондентов говорят, что гарантией нацбезопасности может быть внеблоковый статус», - сообщил Орлов.

Он отметил, что 70% жителей западных областей видят в НАТО гарантию безопасности Украины, на Донбассе так считают 40%.

*** Всеукраинское социологическое исследование было проведено Центром стратегического развития территорий с 14 по 30 мая. В нем приняли участие 2 тыс. 116 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,17%.