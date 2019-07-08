Адвокат в конце недели повезет Балуху продукты для выхода из голодовки

5 июля Балух прекратил голодовку.

Адвокат заключенного в России украинского активиста из Крыма Владимира Балуха Ольга Динзе намерена в конце недели посетить своего подзащитного в колонии и передать ему продукты питания для выхода из голодовки.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«В конце недели я планирую поехать к Владимиру, передать ему лекарства, продукты питания для выхода из голодовки. Ему, в первую очередь, необходимо оливковое масло, мед и орехи. То, что нельзя купить в магазине колонии», – сказала Динзе.

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Она также добавила, что после голодовки у Балуха «нестабильное состояние здоровья».

«Сейчас состояние здоровье его нестабильное, мы боремся за то, чтобы можно было привести врача, которому он доверяет. Нам предварительно отказали в допуске врача. Сказали: «Ищите другого. Ваш судмедэксперт нас не устраивает». Они сказали искать врача общей категории. То есть терапевта», – отметила адвокат.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что на чердаке его дома якобы найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов, которую прекратил в начале октября. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки было подозрение на язву или панкреатит.

5 июля подконтрольный России так называемый "Раздольненский райсуд" приговорил Балуха к 5-ти годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балуха удерживают в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

Администрация колонии под выдуманными поводами несколько раз переводила украинца в штрафной изолятор.

25 июня Балух объявил новую голодовку. Согласно его заявлению, которое обнародовала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, вновь прибегнуть к такому радикальному шагу его вынудили нечеловеческие условия содержания, в частности, пребывание более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишение права встречи с консулом Украины.

5 июля Балух прекратил голодовку.