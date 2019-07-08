В МинВОТ требуют повысить тарифы за подачу питьевой воды в ОРДЛО

По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, предприятие, которое за долги было частично отключено от электроэнергии и прекратило водоснабжение в ряде населенных пунктов, обвиняется в злоупотреблениях и растрате бюджетных средств.

Необходимо провести масштабную ревизию КП "Вода Донбасса" и повысить тарифы за подачу питьевой воды на неподконтрольные Украине территории.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает «Обозреватель».

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Он сообщил, что предприятие, которое за долги было частично отключено от электроэнергии и прекратило водоснабжение в ряде населенных пунктов, обвиняется в злоупотреблениях и растрате бюджетных средств.

По словам Туки, фактическим владельцем компании является Донецкая военно-гражданская администрация, однако она потеряла контроль за ее деятельностью.

"КП "Вода Донбасса" работает в абсолютно автономном, не контролируемом режиме. По нашим данным, которые мы предоставили, в том числе, правительству и правоохранительным органам, имеют место многочисленные злоупотребления", – рассказал он.

"Ежегодно единственное, что мы слышим от руководства этой компании – дайте 1 млрд 800 на погашение задолженности. Мы считаем, что это системное разворовывание бюджетных денег", – подчеркнул заместитель председателя МинВОТ.

Тука отметил, что министерство требует провести масштабную ревизию деятельности КП "Вода Донбасса", сменить руководство компании и привлечь к ответственности виновных в неэффективном использовании государственных средств.

"Мы также требуем во время проведения Минских переговоров увеличение тарифов за использованную питьевую воду, которая поставляется на неконтролируемую территорию, и уплаты задолженности от российской стороны", – заявил чиновник.

По его данным, представительство компании "Вода Донбасса" берет деньги у гражданского населения на оккупированных территориях.

"При этом действует абсолютно бесконтрольно. Никому в Украине не известна судьба этих средств, объемы этих средств и статьи расходов", – уточнил Тука.

Ранее Ассоциация водоканалов Украины призвала срочно собрать СНБО для урегулирования вопроса водоснабжения городов Донбасса, которые были отключены от воды из-за долгов за электроэнергию КП "Вода Донбасса".

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины своим решением запретил применять любые ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию «Вода Донбасса», которое является ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.