Календарь событий: как появился свисток у футбольного арбитра, «Обезьяний процесс», провал покорения Арктики, первая кошачья выставка и история надписи Hollywood

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

8 июля

Лето – сезон «исторического отпуска», данное время года «отдыхает» от международных официальных праздников, да и памятных дат. Но в понедельник они все же есть. Так, 8 июля 52 года до н.э. «появился» Париж. Поселение существовало на этом месте еще двумя-тремя веками ранее, но впервые о нем упомянул римский полководец Гай Юлий Цезарь в своих «Записках о Галльской войне». Главный город галльского племени паризиев - Лютеция - располагался на острове реки Сены и связывался с берегами двумя деревянными мостами. В этот день войска Цезаря победили в битве с восставшими галльскими племенами. Лютеция была захвачена и разрушена. Вскоре город отстроили, а название позже сменилось на Паризию, то есть город паризиев. Средневековый Париж особым блеском не отличался, его население составляло около 200 тысяч. Начиная с царствования Франциска I, построившего первые павильоны Лувра, и до самой французской революции, Париж развивался довольно медленно. Быстрое развитие города началось в эпоху Наполеона I. С его именем связаны известнейшие достопримечательности - Триумфальная арка и Дом инвалидов. Во время царствования Наполеона III Париж значительно преобразился. Были проложены большие бульвары, составляющие ныне основу городской планировки, разбиты 3 больших парка и 20 скверов. Сегодня Париж – самая элегантная столица Европы, сердце административной, культурной и политической жизни Франции, где проживает пятая часть ее населения.

В 1497 году в этот день первая морская экспедиция из Европы в Индию отплыла из Лиссабона во главе с Васко да Гама. Поход был тщательно подготовлен. Были построены четыре корабля, в плаванье отправлялись не только моряки, но и священник, писарь, астроном, а также несколько переводчиков, знающих арабский и туземные языки экваториальной Африки. Общая численность экипажа, по разным оценкам, составляла от 100 до 170 человек. Но, в итоге, большая часть участников экспедиции погибла, на родину вернулись только 55 человек. Однако цель путешествия была выполнена. Был открыт морской путь из Европы в Азию. Кроме того, доставленный из Индии груз пряностей позволил многократно компенсировать затраты на экспедицию. По возвращении Васко да Гама удостоился торжественной встречи, получил дворянский титул и множество привилегий.

В 1709 году состоялась Полтавская битва - крупнейшее сражение Великой Северной войны.

В 1901 году во Франции было введено ограничение скорости движения автомобилей в городах - 10 км/ч.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День обнаруженных заначек, День общения со вселенной и Всемирный день борьбы с аллергией.

Именины у Давида, Петра, Дениса, Василия и Семена.

9 июля

Во вторник тоже нет официальных международных праздников, но есть памятные даты. Так, 9 июля 1868 года вступила в силу 14-я важнейшая поправка в Конституцию США. Сам Основной закон страны был принят 17 сентября 1787 года. Кстати, американская Конституция состоит из семи статей. За время ее действия были приняты двадцать семь поправок, которые являются ее неотъемлемой частью. Так вот, первый абзац 14-й поправки гласил, что все лица, рожденные в США или получившие там гражданство и подчиняющиеся законам страны, являются ее гражданами и гражданами того штата, где они проживают, и могут быть лишены права на жизнь, свободу и собственность только решением суда, а не изданием каких-либо ограничительных законов. На основе 14-й поправки утверждались также права чернокожего населения. Деление Юга на военные округа рассматривалось как временное – до ратификации штатами 14-й поправки. К июлю 1868 года штаты Юга ее ратифицировали, и завоевания Гражданской войны были спасены. В 1870 году 14-я поправка к Конституции была дополнена 15-й, которая специально оговаривала, что право голоса в США не ограничивается цветом кожи, расовой принадлежностью или рабским состоянием в прошлом.

В 1887 году английский фабрикант Джон Дикинсон на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.

В 1918 году произошло «Великое крушение поезда» - крупнейшая железнодорожная катастрофа в США. В лобовом столкновении тепловозов погиб 101 человек - 14 сотрудников железной дороги и 87 пассажиров, более 170 получили ранения. Крушение в Нэшвилле и сегодня считается крупнейшим в истории железных дорог Америки.

В 1938 году в магазины Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Впервые эти средства защиты продавались гражданскому населению.

В 1957 году был открыт 102-й элемент таблицы Менделеева - нобелий.

В 1961 году в канадском городе Виннипеге был открыт памятник Тарасу Шевченко.

В 2002 году была зафиксирована беспрецедентная медицинская ошибка. Это произошло в Великобритании. В результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. Родители доказали, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки.

Неофициальный праздник - День веры в единорогов.

Именины у Давида, Тихона, Павла, Дениса, Георгия и Ивана.

10 июля

Среда тоже насыщена памятными датами. В 1547 году в этот день во Франции состоялась последняя официально разрешенная королем дуэль. Потом из-за частых смертельных случаев дуэли были запрещены. Но, несмотря на табу, дуэли продолжались столь же часто, как и прежде. Поэтому в 1566 году король Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни приговаривался любой участник дуэли.

В 1878 году в этот день в Англии впервые футбольный арбитр во время матча использовал свисток. Он был полицейским, и когда на игре возникла драка, он, не задумываясь, применил «профессиональный сигнал». Напуганные и ошеломленные игроки тотчас же прекратили драку. С тех пор арбитры на поле пользуются свистком. Кстати, судьи появились на футбольном поле лишь в 1873 году. Тогда считалось, что по собственной инициативе судья в игру вмешиваться не должен. Обязанностями судей было следить за временем, делать пометки о матче, удалять и назначать игроков, а также решать споры команд. До 1878 года футбольные судьи свистка не имели и пользовались для управления игрой только собственным голосом или подавали знаки, или звенели колокольчиком, чтобы обратить на себя внимание. На роль судей и арбитров брали любителей футбола. Это могли быть клерки, врачи, писатели… Известно, что сэр Артур Конан Дойл также был футбольным арбитром. Стоит напомнить, что 10 декабря во всем мире отмечается День футбола.

10 июля 1925 года в американском городке Дейтоне штата Теннесси начался так называемый «Обезьяний процесс» – суд над учителем Джоном Скоупсом. Его обвиняли в нарушении закона, запрещавшего преподавать теорию эволюции Дарвина, который к 1925 году был введен в 15 штатах. Судебный процесс был начат по инициативе аптекаря Фреда Робинсона. В то время экономика Дейтона находилась в упадке, численность населения постоянно сокращалась. У Робинсона и нескольких его товарищей появилась мысль, что какое-нибудь шумное судебное дело привлечет внимание общественности, туристов и инвесторов. 24-летний Джон Скоупс – тренер школьной футбольной команды, иногда замещающий учителя биологии, согласился участвовать в процессе. Был подан иск по поводу правомерности закона, запрещавшего «преподавать любую теорию, которая отрицает историю божественного создания человека, которая описана в Библии, и учить вместо этого тому, что человек произошел от более низкого класса животных». К процессу были привлечены известные адвокаты и журналисты того времени. В день суда в зале собрались почти тысяча человек, журналисты установили аппаратуру, чтобы передавать радиослушателям новости в прямом эфире. В результате Скоупс был признан виновным и приговорен к уплате минимального штрафа в 100 долларов. Закон, запрещавший преподавать теорию Дарвина, оставался в силе вплоть до 1967 года. История умалчивает о том, на сколько в результате этого шумного процесса пополнилась городская казна, и сколько выручки собрал аптекарь Робинсон...

10 июля 1962 года в США был запущен первый коммерческий спутник связи «Telstar-1». Его строительство обошлось в 6 миллионов долларов. Конструкторы взялись за проект осенью 1960 года, а летом 1962 года он уже работал на орбите. Спутник имел диаметр 88 см, питался от 3600 солнечных элементов и передавал телевизионный сигнал, телефонные, телеграфные и радиосообщения по всей территории земного шара. Первый телефонный разговор через спутник состоялся между тогдашним председателем совета директоров компании American Telephone and Telegraph (AT&T) Фредом Каппелем и вице-президентом США Линдоном Джонсоном. На орбите «Telstar-1» проработал недолго - 7 месяцев. Он прекратил работу в феврале 1963 года, но за отпущенное ему время он успел поучаствовать в прямых трансляциях бейсбольных матчей, концертов, репортажей со Всемирной выставки в Сиэтле и с пресс-конференций президента США. Через «Telstar-1» шел обмен видеотрансляциями между США и 16 европейскими странами. Оборудование этого спутника позволяло одновременно передавать либо один телевизионный канал, либо около 500 телефонных звонков. Современные же телекоммуникационные спутники могут передавать более 500 телевизионных каналов и десятки тысяч телефонных звонков.

Неофициальный праздник - День полета на зонтике.

Именины у Георгия, Ивана, Мартина, Петра и Владимира.

11 июля

В четверг - Всемирный день народонаселения. Его история следующая: по данным Организации Объединенных Наций, 11 июля 1987 года население Земли составило 5 миллиардов человек. Событие было названо Днем пяти миллиардов. Через два года, в 1989 году, ООН учредила международный праздник - Всемирный день народонаселения, который решено было отмечать 11 июля. Быстрый рост населения в мире стал в 1960-х годах предметом серьезного беспокойства Организации Объединенных Наций. Население мира с 1960 по 1999 год увеличилось более чем вдвое, перейдя в октябре 1999 года отметку 6 миллиардов. В 20-ую годовщину Дня пяти миллиардов - 11 июля 2007 года - мировое население составило примерно 6,7 миллиарда человек. Ежегодный прирост населения Земли составляет 83 миллиона человек. По прогнозу ООН, к 2030 году на нашей планете будут проживать 8,6 миллиарда человек, к 2050 – 9,8 миллиарда и 11,2 миллиарда человек к 2100 году, что зависит в определенной степени от эффективности программ планирования семьи. В 21 веке особенно остро стал рассматриваться вопрос глобального потепления на Земле, причинами которого является рост населения и экстенсивная человеческая деятельность. Последняя зачастую негативно сказывается на земных ресурсах и окружающей среде, приводя к необратимым последствиям.

Еще 11 июля - Всемирный день шоколада. Этот вкусный праздник был придуман и впервые проведен французами в 1995 году. Эксперты уверяют, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили шоколад в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Несколько позже потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Женщины считали шоколад афродизиаком. Так, госпожа Помпадур была уверена, что лишь шоколад может разжечь огонь страсти. В начале 20-го века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии. Действительно, по выводам ученых, в шоколаде есть элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Темные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов - гормонов счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Существует также гипотеза, согласно которой шоколад обладает «противораковым» эффектом и способен замедлять процессы старения. Еще ученые единодушны в том, что шоколад способен повышать массу тела. Ведь хорошо известно, что шоколад богат питательными веществами, в том числе жирами, а значит и калориями. Однако, не спорят они и о том, что это лакомство способно повысить настроение большинству населения земли.

В 1776 году в этот день капитан Джеймс Кук отплыл из Плимута на «Resolution» в сопровождении «Discovery» в свою последнюю экспедицию.

В 1893 году японец Кокити Микимото впервые получил искусственный жемчуг.

В 1897 году была предпринята первая попытка исследования Арктики. В этот день шведский воздухоплаватель Соломон Август Андре с двумя товарищами поднялся в небо на воздушном шаре «Орел» с датского острова Шпицберген.

Их аэростат объемом 4531 кубометров был оснащен парусом, который крепился к сложной системе тросов. Но при подъеме оборвались три гайдропа, и шар практически стал неуправляемым. Движимый попутным ветром «Орел» пролетел в северо-восточном направлении около 480 км. 14 июля Андре принял решение о прекращении полета. Шар опустился на лед в 800 км от цели экспедиции – Северного полюса. 22 июля после недельной подготовки к пешему походу путешественники отправились в сторону мыса Флора (Земля Франца-Иосифа), где располагался склад продовольствия экспедиции. Путь по дрейфующим льдам был чрезвычайно сложным. Несмотря на нехватку продовольствия, холод и усталость, во время этого похода отважные исследователи не прекращали научных исследований. Они производили астрономические исследования своего местоположения, выполняли метеорологические наблюдения, заносили в дневники описания встречавшихся животных. В конце сентября участники экспедиции достигли южного берега острова Белый, установили на нем палатку и приступили к постройке дома. Через 33 года, 6 августа 1930 года, лагерь экспедиции Соломона Андре был обнаружен экипажем норвежского судна «Братвог». Найденные на месте гибели экспедиции документы позволяют предположить, что Андре, Френкель и Стриндберг умерли в середине октября 1897 года. В октябре 1930 года останки отважных воздухоплавателей в сопровождении почетного эскорта были доставлены в Швецию.

11 июля 1974 года была найдена знаменитая китайская «Терракотовая армия». В окрестностях города Сиань на севере провинции Шаньси местные крестьяне копали колодец и наткнулись на обломки терракотовых фигур воинов в полном боевом снаряжении. Находка привлекла внимание археологов, и вскоре здесь были развернуты масштабные работы. Вскоре перед исследователями в полном боевом снаряжении предстала терракотовая армия, «охранявшая» гробницу легендарного императора Цинь Шихуанди (259-210 гг. до н. э.), который в свое время подчинил себе все царства древнего Китая, создал в 221 году до н.э. первую в китайской истории империю и приказал возвести Великую Китайскую стену. Все лучники, всадники и пехотинцы смотрели на восток, где находились царства, разгромленные великим императором. Статуи воинов выполнены в полный рост и являются настоящими произведениями искусства. Каждый терракотовый воин имеет свои уникальные черты и даже выражение лица. Статуи изготавливались вручную и покрывались специальной глазурью, поверх которой наносилась краска. Ученые предполагают, что это портреты реальных воинов. Терракотовая армия является, по всей вероятности, лишь частью грандиозного погребального комплекса. Предположительно в карьере находилось около восьми тысяч фигур воинов и лошадей. В 1987 году комплекс гробницы Цинь Шихуанди был включен ЮНЕСКО в Реестр объектов мирового культурного значения.

В 1984 году в США было объявлено, что во всех автомобилях обязательно должны быть ремни безопасности.

В 2001 году американский концерн «Полароид» объявил о своем банкротстве.

Неофициальный праздник - День соглашения.

Именины у Германа, Ивана, Сергея, Павла и Василия.

12 июля

В пятницу - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Этой профессии уже более 80 лет. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета, - стюарда. Прежде этим занимался второй пилот, что было рискованно с точки зрения безопасности полета. Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины - чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в США возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек - это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал и еще один довод в пользу представительниц прекрасного пола: они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени. Первой стюардессой в истории авиации считается Эллен Черч из штата Айова. В свой первый полет в этом качестве она отправилась 15 мая 1930 года, самолет следовал по рейсу Сан-Франциско - Шайенн. Эллен окончила курсы медсестер, кроме того, в частном порядке брала уроки управления самолетом. Это послужило решающим аргументом в ее пользу - девушка сама предложила свои услуги авиакомпании. Более того, именно мисс Черч было поручено набрать первую группу для подготовки будущих стюардесс, ими стали семь медсестер в возрасте до 25 лет и весом не более 52 килограммов.

Еще в пятницу - День святой Вероники, покровительницы фотографии. Поэтому день ее памяти - 12 июля - любители и профессионалы фотодела отмечают как День фотографа. Согласно легенде, преданный и осужденный на мученическую смерть Иисус Христос шел на гору Голгофу, неся Свой крест на распятие. Шествие окружала толпа, сопровождавшая Спасителя на крестные страдания. Вероника слилась с людским морем и следовала за Христом.

Изможденный Иисус пал под тяжестью креста, и Вероника, сжалившись над Ним, подбежала к Нему, напоила Его водой и дала Ему свой плат, утереть пот с лица. Вернувшись домой, Вероника обнаружила, что на ткани запечатлелся святой лик Спасителя. Этот плат святой Вероники со временем попал в Рим и стал здесь известным под именем Нерукотворного образа... Кстати, отмечать День фотографа 12 июля было решено еще и потому, что в этот день в 1854 году родился Джордж Истмен - основатель компании Kodak, сделавший «фотографию доступную всем». Всемирный день фотографии ежегодно отмечается 19 августа. В этот день в 1839 году правительство Франции, купившее патент французского химика и изобретателя Луи Жака Манде Дагера о методе получения отпечатка (дагерротипа), сделало открытие дагерротипа достоянием мировой общественности - другими словами, широкий круг обывателей узнал об изобретении прототипа фотографии.

В 1917 году в этот день в ходе Первой мировой войны впервые в мире немецкими военными против англо-французских войск было применено боевое отравляющее вещество. Это был иприт - горчичный газ кожно-нарывного действия. Тогда поражения различной тяжести получили 2490 человек, из которых 87 скончались. В течение Первой мировой войны химические вещества применялись в огромных количествах, в том числе 12 тысяч тонн иприта, которым было поражено около 400 тысяч человек. В настоящее время химоружие запрещено к применению Конвенцией о запрещении химического оружия, открытой к подписанию в январе 1993 года. Согласно ее положениям, она вступила в силу после ее ратификации 65 государствами. Дата вступления в силу - 29 апреля 1997 года.

В 1931 году во Франции был открыт памятник мушкетеру Д’Артаньяну.

В 1933 году Конгресс США ввел термин МРОТ: минимальный размер оплаты труда - 33 цента в час.

В 2003 году в Калифорнии суд обязал тайваньскую фирму-производителя карамели выплатить 50 млн долларов родителям ребенка, подавившегося конфетой и погибшего от этого.

Неофициальный праздник - День следования по течению.

Именины у Павла, Петра, Неофита и Григория.

13 июля

В субботу нет официальных международных праздников, но тоже есть значимые памятные даты. В 1728 году 13 июля мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время экспедиции был открыт пролив между Америкой и Азией, впоследствии названный его именем.

В 1837 году в этот день королева Виктория – первой из английских монархов - переехала в Букингемский дворец, который стал основной резиденцией королей Великобритании. Первоначально Букингемский дворец в Лондоне был известен как дом Букингема, построенный для герцога Букингемского в 1703 году. В 1762 году его приобрел король Георг III для своей частной резиденции, поскольку Сент-Джеймский дворец перестал устраивать его и размерами, и отделкой. В течение последующих 75 лет архитекторы Джон Нэш и Эдвард Блор достраивали дворец. Он был официально объявлен главной резиденцией британских монархов при вступлении на престол королевы Виктории в 1837 году. В настоящее время дворец включает в себя 600 комнат, занимает территорию 20 гектаров, из которых 17 гектаров - сад. Здесь расположена огромная картинная галерея с полотнами Рембрандта, Рубенса и других живописцев. В коллекции находятся также французский севрский фарфор, французская и английская мебель. На два летних месяца (август и сентябрь) королева покидает Букингемский дворец. В эти месяцы парадные покои дворца открыты для посетителей. Когда же королева находится во дворце, на крыше поднят королевский флаг. Дворец охраняет придворный дивизион, состоящий из полка гвардейской пехоты и Королевского конно-гвардейского полка. Каждый день в 11:30 с апреля по август проходит церемония смены караула - одна из самых знаменитых церемоний в Лондоне, привлекающая множество туристов.

13 июля 1871 года в лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек. Ее организатором стал Гаррисон Уэйр – известный иллюстратор-анималист и знаток кошачьей братии. Уэйр разработал концепцию выставки, ее регламент, впервые определил стандарты пород, ввел градацию по окрасам и длине шерсти. Всего на шоу демонстрировались 170 кошек 25 пород и даже один инвалид – дикий шотландский кот, в «боях» утративший лапу. Жюри состояло из самого Уэйра, его брата Джона, а также биолога-любителя, священника Джона Макдоналда. На следующий день все лондонские газеты писали об успехе выставки, а фото кошек потеснили в газетах репортажи о скандалах в высшем свете. В 1887 году в Англии был организован первый клуб любителей кошек, который существует и поныне. Он называется «Национальный клуб любителей кошек». Позднее была создана европейская организация «Международная федерация любителей кошек».

В 1882 году в Риге была открыта телефонная сеть, она обслуживала 53 аппарата.

В 1908 году в Лондоне открылись IV Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.

В 1923 году английский парламент одобрил внесенный леди Астор закон, запрещавший продажу алкоголя лицам моложе 18 лет.

13 июля 1923 года на склоне горы Маунт-Ли над калифорнийскими холмами появилась надпись Hollywood. Первоначально она была написана как Hollywoodland и не имела никакого отношения к кино, означала рекламу нового жилого района, но сразу же стала привлекать к себе туристов. Установка надписи обошлась ее заказчику, издателю «Лос-Анджелес таймс» Гарри Чандлеру, в 21 тысячу долларов. Слово «Hollywoodland» ночью подсвечивалось электрическими лампочками, днем же белые буквы были видны с 40-километрового расстояния. Рекламировать Hollywoodland предполагалось полтора года, но надпись так и осталась на своем месте. В 1949 году надпись отремонтировали и удалили 4 последние буквы. К тому времени Hollywood уже превратился в символ Лос-Анджелеса и всей индустрии развлечений. Заботу о надписи взяла на себя Торговая палата Голливуда. В 1973 году надпись провозгласили национальным историческим памятником. К концу 1970-х надпись обветшала, в 1978 году буквы были демонтированы. В том же году благотворительный фонд, возглавленный Хью Хефнером, основателем журнала «Playboy», собрал средства на капитальный ремонт достопримечательности.

Нынешняя надпись, составленная из белых букв 15-метровой высоты и 12-метровой ширины, появилась в ноябре 1978 года. На изготовление каждой буквы ушло 27,5 тысячи долларов. С тех пор все реставрационные работы выполнялись при помощи частных пожертвований.

13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории Чемпионат мира по футболу. Выбор Уругвая в качестве места проведения спортивного состязания не был случайным. Сборная этой страны победила на VIII Олимпийских играх 1924 года в Париже и IX Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме, после чего эта латиноамериканская страна получила право проведения первого чемпионата мира по самому зрелищному виду спорта – футболу. Специально к этим состязаниям в Монтевидео построили новый стадион, который в честь юбилея независимости назвали «Сентенарио» – «столетие». Все расходы по размещению гостей чемпионата уругвайская сторона взяла на себя. В турнире приняли участие 13 команд из Франции, Югославии, Румынии, Бельгии, Перу, США, Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и Уругвая. Победу в первенстве мира 30 июля одержала сборная Уругвая, одолевшая в финальном матче команду Аргентины со счетом 4:2. Торжества по поводу победы в чемпионате не прекращались в Монтевидео несколько дней.

В 1938 году открылся первый телетеатр в Бостоне. За 25 центов 200 зрителей могли в течение 45 минут наблюдать за шоу с песнями и танцами. Само представление шло этажом выше и передавалось вниз с помощью телевидения.

В 1939 году легендарный Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку с песней «From the Bottom of My Heart».

В 1956 году был заложен краеугольный камень «Кармелита», первого на Ближнем Востоке метрополитена, расположенного в городе Хайфа, Израиль.

В 1985 году в Лондоне и Филадельфии одновременно прошли концерты «Live Aid» в помощь голодающим в Африке. Организатором мероприятия был лидер группы «Boomtown Rats» Боб Гелдоф, который сумел привлечь таких звезд, как Queen, Мик Джаггер, Мадонна, Тина Тернер, Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Боб Дилан. По телевидению представление смотрели более полутора миллиардов зрителей в 160 странах. СССР отказался от показа концерта.

Неофициальные праздники - День поиска за углом и День оседающего на землю.

Именины у Петра, Андрея, Иакова, Ивана, Филиппа, Фомы, Матфея, Степана и Михаила.

14 июля

В Украине - День рыбака. Он был учрежден указом президента в 1995 году. Так власть поддержала инициативу работников рыбного хозяйства и профсоюзов. У праздника нет фиксированной даты, он отмечается во второе воскресенье июля. Впрочем, 14 июля нужно поздравлять не только профессиональных рыбаков, а всех неравнодушных к рыбной ловле людей. Как его отметить? Лучше всего, конечно, сходить на рыбалку. Удачи! Кстати, есть еще Всемирный день рыбака, или, как его называют официально – Всемирный день рыболовства. Он празднуется 27 июня.

В 1789 году в этот день восставшими парижанами была взята крепость Бастилия. Это стало началом Великой французской революции. Причиной осады Бастилии стали слухи о решении короля Людовика XVI разогнать образованное 9 июля 1789 года Учредительное собрание и о смещении с поста государственного контролера финансов реформатора Жака Неккера. Возмущенные парижане, вооружившись чем попало, 14 июля 1789 года вышли на улицы и площади города и двинулись к Бастилии. Штурм крепости длился около четырех часов. Толпа ворвалась в крепость, начальник гарнизона был растерзан, да и сама крепость прилично пострадала. Семь узников, содержавшихся в крепости, были выпущены на волю. Напуганный масштабом восстания король вынужден был пойти на уступки. На следующий день было официально решено разрушить и снести Бастилию, и тут же приступили к работам, которые продолжались до 16 мая 1791 года. Из битого камня крепости делали миниатюрные изображения Бастилии и продавали как сувениры. Большая часть каменных блоков послужила для строительства моста Конкорд.

Для многих поколений французов крепость была символом всевластия королей. За 400 лет среди узников Бастилии было немало знаменитых личностей – Франсуа Ларошфуко, Пьер Бомарше, дважды узником Бастилии был Вольтер. Падение Бастилии воспринималось как торжество революции и стало обрастать легендами. Начиная с 1880 года, годовщина взятия Бастилии празднуется французами как национальный праздник. А на месте снесенной крепости сегодня находится площадь Бастилии – место пересечения десятка улиц и бульваров с подземным узлом парижского метро и Парижской оперой. В центре площади возвышается Июльская колонна – памятник всем жертвам, отдавшим свои жизни ради свободы.

В 1867 году в карьере в Рэдхилл (графство Сюррей, Великобритания) Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит.

В 1933 году вышел первый мультфильм Макса Флейшера о матросе Попае - «Popeye The Sailor».

В 1952 году американская компания «Дженерал моторз» объявила, что она начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры.

В 1967 году была подписана Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

В 2002 году в Украине была образована первая епархия римско-католической церкви.

Неофициальные праздники – День стельки, День придумывания 27 слов на букву «О» и День смородины.

Именины у Ангелины, Дамиана, Аркадия, Петра, Алексея и Павла.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная