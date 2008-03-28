Документы о присоединении Украины к ВТО будут в ВР на будущей неделе

Документы относительно ратификации протокола о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию будут переданы в парламент на будущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

По его словам, сегодня Секретариат Президента получил от Министерства иностранных дел протокол о присоединении Украины к ВТО и все необходимые документы для того, чтобы Президент внес их на рассмотрение парламента.

«Я уверен, мы в течение двух-трех дней обработаем эти документы и на следующей неделе они будут в парламенте», - сказал А.ЧАЛЫЙ.

Он также отметил, что после подписания указанного документа 5 февраля, необходимо было время для технической обработки протокола, в частности, для перевода его на украинский язык.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2008 года в Женеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и генеральный директор ВТО Паскаль ЛАМИ подписали протокол о вступлении Украины в ВТО. Украина должна ратифицировать этот протокол до 4 июля 2008 года.