Турчинов выступил против легализации каннабиса в Украине

Экс-секретарь СНБО и его единомышленники убеждены, что принятие соответствующего законопроекта приведет к стремительному распространению наркомании.

Объединение религиозных и общественных организаций “Всеукраинский Собор”, координатором которого является бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, выступило против законопроекта № 10313, который предусматривает легализацию медицинского каннабиса.

Как сообщается на сайте Турчинова, об этом говорится в обращении «Собора» к Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию и народным депутатам Украины.

“По нашему глубокому убеждению, вышеуказанный законопроект в случае его принятия приведет к стремительному росту и распространению наркомании, в частности в молодежной среде, из-за доступности конопли и продуктов из нее, росту доходов наркоторговцев и крайне негативным последствиям для всего украинского общества”, - говорится в обращении, которое подписали Турчинов и глава «Духовного совета» объединения Валерий Антонюк.

Основными задачами и направлениями деятельности «Всеукраинского Собора» называют распространение христианских ценностей.

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2019 года в парламенте был зарегистрирован проект закона № 10313 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь», который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.