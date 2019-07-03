"Вояж" в обезьянник "Борисполя" за $2 тысячи: туриста из Пакистана с визой не пустили в Украину

Туристу, у которого были все документы, виза и деньги устроили допрос и спустя сутки "завернули" обратно домой.

Пограничники международного аэропорта "Борисполь" более суток продержали в "обезьяннике" туриста из Пакистана, у которого при себе были все документы, а после - депортировали его восвояси с формулировкой "не может подтвердить цель запланированного пребывания в Украине".

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О "самом худшем дне" в жизни иностранца рассказал Артемий Сурий на странице в Facebook.

"Злость и стыд, испытываешь сейчас или как "встречает" иностранцев Украина. Знакомьтесь, это Джаф из Пакистана. Ему 42 года, живет в столице - Исламабаде. Интеллигентный, эрудированный, образованный человек. Прекрасно говорит на английском и еще 3-х языках. Джаф - веб-дизайнер, он также открыл один из первых коворкингов в столице Пакистана. Кроме того, владеет туристической компанией, которая делает туры для иностранцев", - написал он.

31 мая этого года Джаф прилетел в аэропорт Борисполя. На пограничном контроле, увидев его пакистанский паспорт, офицер сказал ему "ждать". Затем вызвал старшего по рации. Его отвели в какую то тесную комнату.

Несколько часов он просидел там. Никто, при этом, ничего ему не объяснял. В комнате естественно не было воды, не говоря уже о еде. Спустя несколько часов начался допрос.

"У меня было ощущение, что общаются со мной как с преступником, - рассказал Джаф. - Я показал им оригинал приглашения, план путешествия, выкупленные авиабилеты и отели, страховку и тд. Затем они пересчитали мои деньги. С собой у меня было 1200$, и конечно, кредитные карты, на которых тоже были средства, и подтверждающие это - документы. Все это записывалось на камеру".

Затем они ушли с его паспортом, оставив сидеть в этой тесной комнате.

"Прошло 12 часов. Никто ничего не объяснял, когда я пытался, что-либо спросить, пограничники либо не говорили по-английски, а в редком случае отвечали, что "нужно ждать пока "nachalstvo" (начальство) решит", - сказал турист.

Затем гражданину Пакистана дали какую то бумагу на украинском языке, чтобы он подписал ее. На его замечание, что он ведь не понимает, что там написано, можно перевести это хотя бы на английский, ответ был: "Возмущаться будешь в Пакистане".

Продержав более суток в "Борисполе" в комнате для задержанных, а потом и в зале ожидания - депортировали его восвояси с формулировкой "не може пiдтвердити мету запланованного перебування в Украiнi".

Билет назад в Пакистан ему естественно, пришлось покупать самому. В итоге "вояж" в Украину, а точнее в "комнату-обезьянник" Борисполя - обошёлся ему в 2 000 долларов.