Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроекты о реестре педофилов и их химической кастрации

Внеочередное заседание для рассмотрения вопросов об открытом реестре педофилов и их химической кастрации планируется провести 8 июля.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом два законопроекта, касающиеся Единого реестра педофилов и химической кастрации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Так, в целом было рекомендовано принять законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиления ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего)» (№6607).

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Этим законопроектом, как было отмечено во время обсуждения, предлагается не только создать такой реестр, но и ввести добровольную химическую кастрацию для больных педофилией.

Второй законопроект, который был рекомендован принять в целом - «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости» (№6449).

Этим законопроектом также предлагается создать реестр педофилов и ввести химическую кастрацию для них, но уже принудительно.

Кроме того, за основу было рекомендовано принять законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетнего (малолетней)» (№6151).

Этим законопроектом также предлагается ввести принудительную кастрацию, но в нем не идет о создании реестра.

Законопроектом №6607 в Уголовный кодекс Украины вводится статья о замене неотбытой части наказания добровольной мерой медицинского характера. Указывается, что это применимо к лицу, осужденному за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, после отбытия им не менее 9 лет назначенного ему наказания в виде лишения свободы.

Для решения вопроса о замене неотбытой части наказания суд назначает экспертизу с целью установления наличия у осужденного расстройства сексуального предпочтения (педофилии) и отсутствия противопоказаний к применению химической кастрации. Решение принимается судом с учетом заключения эксперта.

В то же время, положение настоящей статьи не распространяется на осужденных к пожизненному лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего.

Добровольная мера медицинского характера осуществляется в виде химической кастрации и заключается в введении медицинских препаратов, которые вызывают постоянное уменьшение сексуального влечения и активности.

В Уголовно-исполнительном кодексе вводится статья о Едином реестре лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего. Это созданная с помощью автоматизированной системы электронная база данных, в соответствии с которой осуществляется сбор, хранение, защита, учет, поиск и обобщение данных о таких лицах.

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Держателем реестра является Министерство юстиции Украины.

В реестр вносятся сведения о, в частности, полном имени осужденного, месте его жительства и пребывания, преступлении, за которое он был осужден.

Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда.

Пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица полиции и Государственного бюро расследований.

Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в этом реестре в связи с принятием его на работу имеют руководители дошкольных, средних и внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера таким лицам.

Кроме того, на заседании комитет рекомендовал парламенту принять за основу законопроект «О частной детективной (розыскной) деятельности» (№10024), а также законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отмены пожизненного лишения свободы для женщин) (№10392).

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Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде собрано 156 (при необходимом минимуме в 150) подписей народных депутатов за проведение внеочередного заседания для рассмотрения вопросов об открытом реестре педофилов и их химической кастрации.

Внеочередное заседание предлагается провести в понедельник, 8 июля, в 10.00.

Согласно календарному плану работы ВР, в эту и на следующей неделе депутаты работают в пленарном режиме, но в понедельник, 8 июля, должно состояться заседание Согласительного совета.

Во время очередных пленарных заседаний вопрос об открытом реестр педофилов и их химической кастрации не могут рассматриваться, поскольку нельзя прерывать текущее рассмотрение законопроекта - Верховная Рада уже почти месяц рассматривает во втором чтении проект Избирательного кодекса, к которому подано более 4 тыс. поправок.