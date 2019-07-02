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На Луганщине протестуют шахтеры: отказываются подниматься из 700-метровой глубины

13:26, 02 июля 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Шестеро горняков находятся на глубине 700 метров, пишет в Facebook представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Павел Лисянский.

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Отключить шахту от электричества пытались 1 июля. После этого люди отказались выходить на поверхность.

Сейчас на шахте дежурит военизированный отряд и спасатели. Электричество пока есть.

«Я провел переговоры с протестующими и выяснил ситуацию с директором шахты. Состояние здоровья шахтеров удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра», – пишет Лисянский.

Лидер местного профсоюза Виктор Выдыш рассказал, что шахтеры требуют гарантий о сохранении электроэнергии на предприятии.

Обращение шахтеров передали в центральный аппарат.

Добавим, только недавно были погашены задолженности по зарплате за апрель 9200 шахтерам ГП «Львовуголь» и ГП «Волыньуголь».

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Теги: #шахтеры#протесты#Луганщинапогода в Луганске