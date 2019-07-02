На Луганщине протестуют шахтеры: отказываются подниматься из 700-метровой глубины
Горняки шахты «Горная», что на Луганщине, отказываются выходить на поверхность из-за попытки отключить шахту от электричества.
Шестеро горняков находятся на глубине 700 метров, пишет в Facebook представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Павел Лисянский.
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Отключить шахту от электричества пытались 1 июля. После этого люди отказались выходить на поверхность.
Сейчас на шахте дежурит военизированный отряд и спасатели. Электричество пока есть.
«Я провел переговоры с протестующими и выяснил ситуацию с директором шахты. Состояние здоровья шахтеров удовлетворительное, с ними постоянно находится медсестра», – пишет Лисянский.
Лидер местного профсоюза Виктор Выдыш рассказал, что шахтеры требуют гарантий о сохранении электроэнергии на предприятии.
Обращение шахтеров передали в центральный аппарат.
Добавим, только недавно были погашены задолженности по зарплате за апрель 9200 шахтерам ГП «Львовуголь» и ГП «Волыньуголь».