Шахтерам "Львовуголь" и "Волыньуголь" выплатили долг по зарплате за апрель - Герус

Представитель президента при Кабмине пообещал, что до среды будут погашены долги по зарплате за апрель перед шахтерами ГП "Шахта им. Сургая".

На этой неделе 9200 шахтерам государственных предприятий "Львовуголь" и "Волыньуголь" погасили долги по зарплатам за апрель.

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус на странице в Facebook.

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"В целом, для погашения около 200 млн грн долгов, из государственного бюджета было направлено лишь 41 млн грн. А остальные средства - за счет действий, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля", - говорится в сообщении.

Герус пообещал, что "до среды будут погашены долги по зарплате за апрель перед шахтерами ГП "Шахта ім. Сургая" (Донецкая обл.). Сегодня шахта им. Сургая подписала прямой контракт на сбыт угля, где теперь нет схемы с ненужным посредником (частным)".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в государственном бюджете на 2019 год планировал направить на модернизацию государственных шахт 2,3 миллиарда гривень.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что для вывода государственных шахт из убыточности необходимо вложить 2 миллиарда гривень в их модернизацию.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами является следствием сложного финансового положения государственных шахт.