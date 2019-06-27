Правительство утвердило количество бюджетных мест для поступающих

Так, в этом году на 899 мест выросло госзаказ для бакалавров, ведь соответственно увеличилось и количество выпускников школ.

6 тыс 732 места – для младших специалистов (33,7 тыс дневная форма), 79 тыс 854 места – для бакалавров (72,6 тыс дневная форма), 55 тыс 379 мест – для магистров (45,6 тыс дневная форма). Такие объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году были утверждены Правительством.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Читайте такжеВНО 2019: наивысшие баллы получили абитуриенты из Киева, Львова, Харькова и Днепра (видео)

Так, в этом году на 899 мест выросло госзаказ для бакалавров, ведь соответственно увеличилось и количество выпускников школ.

«Как и в предыдущие годы, во время формирования госзаказа мы продолжаем прежде всего ориентироваться на потребности рынка труда. По нашему представлению Минэкономики в этом году увеличило заказ на инженерные специальности, а также специальности естественно-математического цикла. Анализ рынка труда показывает, что специалисты с этим образованием не только востребованы, но и хорошо оплачиваются. То есть уже после завершения обучения выпускник сможет быстро трудоустроиться и зарабатывать реальные средства. Также увеличивается и количество бюджетных мест для подготовки учителей. В то же время мы уменьшаем заказы на так называемые конъюнктурные специальности, например, уменьшено количество бюджетных мест для подготовки политологов и финансистов», – сообщила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

В целом же государственный заказ на подготовку бакалавров по сравнению с 2018 годом увеличены по следующим отраслям и специальностям:

Образование – 5,02%;

Статистика – 14,3%;

Материаловедение – 12,5%;

Судостроение – 13%;

Биотехнологии и биоинженерия – 25%;

Биомедицинская инженерия – 26,3%;

Электроника – 9,1%.

В то же время предусмотрено уменьшение мест по следующим отраслям:

Социальные и поведенческие науки – 1,5% (в частности, по специальностям Экономика 051 – 3,6%, 052 Политология – 1,2%);

Управление и администрирование – 3,2% (в частности, по специальностям 071 Учет и налогообложение – 2,7%, 072 Финансы, банковское дело и страхование – 3,5%, 073 Менеджмент – 3,8%).

Объем государственного заказа для магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления в этом году составляет 5 тыс 804 места.

Наибольшее изменение в государственном заказе этого года состоялась по образовательным степенью «Магистр» для поступающих на основе диплома бакалавра. Сравнивая с прошлым годом количество таких мест сократилось на 11,0%. Это обусловлено уменьшением количества выпускников вузов, которые получили степень бакалавра в 2019 году. Важно, что пропорционально к выпуску из бакалавриата госзаказ составляет тот же процент, что и в прошлом году.

В целом же 2019 года по всем образовательно-квалификационным уровням (бакалавр/магистр медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления/магистр/младший специалист), на аспирантуру и докторантуру государственный заказ составляет 182 тыс 567 мест. Из них 161 тыс 794 места – заказ на подготовку специалистов по дневной форме обучения.