Большой автопробег и масштабное шествие в центре города: как в Киеве отметили День крымскотатарского флага (фоторепортаж, видео)

Во время митинга на Майдане Независимости крымские татары заявили: мечтают с этим самым флагом выйти на улицы Симферополя и не сомневаются, что рано или поздно эта мечта осуществится.

26 июня 2019 года в центре Киева состоялось шествие и митинг по случаю Дня крымскотатарского флага.

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Как говорится в сюжете ТСН, с проспекта Победы стартовала колонна машин, которая проехала по центру. На Бессарабке к автомобилям присоединилось шествие с огромным сорокаметровым полотнищем.

Во время шествия люди скандировали "Крым - это Украина" и пели украинский гимн. Во время митинга на Майдане Независимости заявили: мечтают с этим самым флагом выйти на улицы Симферополя и не сомневаются, что рано или поздно эта мечта осуществится.

Как сообщал УНИАН, Россия незаконно аннексировала Крым весной 2014 года. Ни Украина, ни мировое сообщество не признали "присоединение" Крыма к РФ.

Тем временем в Крыму и России до сих пор остается немало украинцев, преследуемых оккупантами из политических мотивов.