Правозащитники назвали количество украинцев, преследуемых в Крыму и России по политическим мотивам
15:49, 30 мая 2019Общество
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38 из 115 граждан уже осуждены.
Иллюстрация / REUTERS
Во временно аннексированном Крыму и на территории Российской Федерации по политическим мотивам преследуют 115 граждан Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила правозащитница Мария Томак на пресс-конференции в Киеве.
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«На сегодняшний день речь идет о 115 гражданах Украины, которые преследуются в Крыму и на территории РФ по политическим мотивам», - отметила Томак.
По ее словам, речь идет о тех гражданах Украины, которых содержат в СИЗО или в колониях.
«Из числа этих 115 граждан Украины 63 являются крымскими татарами, 38 из 115 уже осуждены, остальные находятся на этапе досудебного следствия», - отметила правозащитница.
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