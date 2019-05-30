Правозащитники назвали количество украинцев, преследуемых в Крыму и России по политическим мотивам

38 из 115 граждан уже осуждены.

Во временно аннексированном Крыму и на территории Российской Федерации по политическим мотивам преследуют 115 граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила правозащитница Мария Томак на пресс-конференции в Киеве.

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«На сегодняшний день речь идет о 115 гражданах Украины, которые преследуются в Крыму и на территории РФ по политическим мотивам», - отметила Томак.

По ее словам, речь идет о тех гражданах Украины, которых содержат в СИЗО или в колониях.

«Из числа этих 115 граждан Украины 63 являются крымскими татарами, 38 из 115 уже осуждены, остальные находятся на этапе досудебного следствия», - отметила правозащитница.