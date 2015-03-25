На Днепропетровщине террористы подорвали пути во время движения поезда с углем

В пресс-службе Приднепровской железной дороги УНИАН сообщили, что взрыв на магистрали произошел сегодня, 25 марта, в 12:40.

«Вследствие подрыва произошло незначительное повреждение пути, а также сход тележкой одного из вагонов поезда. Пострадавших нет. На месте инцидента работают саперы и правоохранители», - сообщили в пресс-службе.

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В пресс-службе также добавили, что в настоящее время движение на данном участке не осуществляется по обоим путям, а после того как саперы подтвердят факт отсутствия угрозы, движение поездов в обоих направлениях будет открыто по парной колее.

Ремонт поврежденного ж/д участка будут выполнять работники путевого хозяйства Донецкой железной дороги.

По состоянию на 18 марта, по оценкам «Укрзализныци», в зоне АТО подлежат восстановлению 1583 объекта железнодорожной инфраструктуры на сумму около 810 млн грн.

Пассажирское и грузовое железнодорожное сообщение на востоке Украины на сегодняшний день осуществляется только на подконтрольных украинским военнослужащим территориях, поскольку «Укрзализныця» не гарантирует безопасность пассажиров и сохранность перевозимых грузов на временно оккупированных террористами территориях в данном регионе.