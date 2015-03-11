На Харьковщине под пассажирским поездом прогремел взрыв

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Услышав звук, машинист поезда экстренно затормозил. Во время осмотра поезда под 13 вагоном он обнаружил повреждение полотна железной дороги. Подвижной состав поезда получил незначительные повреждения.

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Пострадавших в результате инцидента нет. Задержки движения поездов не было.