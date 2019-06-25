В столице из-за неуплаты алиментов у мужчины конфисковали яхту. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба Минюста.

Читайте такжеДетские пособия в 2019 году: виды и размер выплат

В сообщении говорится, что из-за больших долгов по выплате алиментов продолжают арестовывать имущество должников.

«Государственные исполнители Киева наложили арест на яхту за неуплату ее владельцем алиментов собственному ребенку. Мужчина задолжал своему сыну 123 тыс. 475 грн алиментов. Также взысканию подлежал штраф в пользу взыскателя в размере 50% от суммы долга, то есть более 60 тыс. грн. Общий размер задолженности составил почти 184 тысяч гривен», - отметил Петренко.

По его словам, в ближайшее время яхту передадут на реализацию, а вырученные с аукциона средства пойдут на ликвидацию долгов.

Также в Минюсте напомнили, что с начала действия законов «#ЧужихДетейНеБывает», то есть с 6 февраля 2018 года, взыскано 7,3 млрд грн алиментов в пользу 925 тысяч детей. Всего с начала года государственные исполнители взыскали почти 2,8 млрд грн в пользу детей, из них 873,6 млн грн взыскано государственными исполнителями благодаря применению установленных законодательством ограничений.