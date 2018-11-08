В Украине объявили в розыск 12 тысяч должников по алиментам

На должников с начала года составили более 26,7 тыс. протоколов.

В Украине с начала года за уклонение от выплаты алиментов в розыск объявили 12 тыс. человек.

Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает РБК-Украина.

По ее словам, с начала года составили более 26,7 тыс. протоколов в отношении должников по алиментам. За это время суды более 2 тыс. раз привлекли должников к общественно полезным работам.

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"1,3 млн гривень взыскали благодаря применению санкций в виде общественно полезных работ. 55 тысяч постановлений вынесено государственными исполнителями о наложении на должника штрафа в размере 20%, 30% и 50% от суммы долга", - отметила Глущенко.

Она также добавила, что в розыск объявили 12 тысяч должников.

Напомним, ранее сообщалось, что с неплательщиков алиментов с начала года взыскали 3,6 млрд гривень. Из этой суммы 1,5 млрд гривень взыскали по новому законодательству об ужесточении наказания неплательщиков.