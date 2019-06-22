Участники «КиевПрайда» призвали Зеленского прийти на Марш равенства

Участники Марша равенства расстроены тем, что Зеленский никак не отреагировал на их видеоприглашение.

Представители «КиевПрайда» пришли под Администрацию президента, чтобы призвать гаранта Владимира Зеленского, столичного мэра Виталия Кличко и правоохранителей отреагировать на нападки и поддержать Марш равенства своим участием.

Об этом говорится на странице «КиевПрайда» в Facebook.

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«Нам очень жаль, что ни господин президент Владимир Зеленский, ни господин мэр Виталий Кличко не отреагировали на нападения, совершенные 19 июня на посетителей и посетительниц Прайд Хауса, где проходит культурно-просветительская программа Прайд Недели. Мы твердо убеждены, что публичная нереакция на насилие, которое в нашем случае является преступлениями на почве ненависти, является его легитимизацией. Что неприемлемо в современной стране, которая декларирует свои ценности как европейские», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники Марша равенства огорчены тем, что Зеленский никак не отреагировал на их видеоприглашение.

«Также нам очень обидно, что господин президент до сих пор никак не отреагировал на наше видео приглашение на Марш равенства, который состоится завтра, 23 июня, ведь оно было искренним. Мы убеждены, что абсолютное большинство общества осуждает насилие и считает неприемлемым. Поэтому мы призываем вас завтра, 23 июня, присоединиться к Маршу равенства и поддержать идею безопасности и равных прав, гарантированных нам, гражданам Украины, ее Конституцией», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением Киевпрайда.

Организаторы «Киевпрайда» сообщили о нападении на посетителей их мероприятия в столице. Это произошло вечером 19 июня после показа фильма в платформе культурных инициатив «Изоляция».

Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проводить 23 июня Марш равенства «Киевпрайд».