ЛГБТ-активисты пригласили Зеленского на Марш равенства

Марш равенства состоится 23 июня в Киеве.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили присоединиться к Маршу равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества в Киеве 23 июня.

Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает "Радио Свобода".

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"Владимира Зеленского приглашают стать первым президентом Украины, который выйдет на Марш равенства и поддержит права человека. Мы разделяем позицию президента Украины, что человек является высшей ценностью, и государство должно работать для человека. 23 июня тысячи украинок и украинцев выйдут на Марш равенства с верой в европейское будущее нашей страны. Мы были бы рады видеть господина президента среди неравнодушных к правам человека украинцев, ведь именно он является гарантом соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина", – отметили организаторы "КиевПрайда".

В Администрации президента пока не комментировали факт приглашения Владимира Зеленского на Марш равенства.

Акции в рамках "КиевПрайда" начались 16 июня и закончатся 23 июня в Киеве Маршем равенства. Организаторы ожидают участия минимум 10 тысяч человек.