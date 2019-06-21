В Одесской области прощаются со зверски убитой 11-летней Дашей Лукьяненко (фото)

В пятницу, 21 июня, в Ивановке объявили траур.

В пятницу, 21 июня, в пгт Ивановка Одесской области родители, родственники и местные жители пришли проститься с убитой Дашей Лукьяненко. В поселке объявили траур.

На похоронах собрались сотни жителей поселка Ивановка, которые занимались поисками девочки все время с момента ее пропажи, передает УСИ.

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Траурная церемония растянулась на несколько кварталов. Кажется, что пришел весь город. Дашу хоронят в закрытом белом гробу. В этот день в Ивановке объявили траур.

Как известно, 11-летняя Дарья Лукьяненко из поселка Ивановка в Одесской области пропала 13 июня, ее искали 6 дней. 19 июня полиция нашла ее тело в выгребной яме.

Полиция опубликовала видео обыска дома, где нашли тело Лукьяненко. Затем было обнародовано фото подозреваемого. Им оказался 22-летний сосед девочки, который признался в совершении преступления. По словам председателя Национальной полиции Сергея Князева, полиция считает основным мотивом убийства сексуальный.