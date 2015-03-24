Завтра по всей Украине будет солнечно, а температура поднимется до +18

Антициклон, область высокого атмосферного давления, обусловит во всех областях сухую солнечную погоду. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части осадки маловероятны. Температура воздуха 12-18 градусов тепла.

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха 10-15, на Сумщине местами 7-12 градусов тепла.

В центральной части будет сухо и солнечно. Температура воздуха 10-15 градусов тепла.

В восточных областях - без осадков. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.

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В южной части осадков не ожидается. Температура воздуха 9-14 градусов тепла.

В Киеве будет господствовать сухая теплая погода. Температура воздуха 10-14 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается южный и юго-западный, 5-12 м/с.