Завтра по всей Украине будет солнечно, а температура поднимется до +18
В среду, 25 марта, в Украине потепление усилится, в течение дня температура воздуха достигнет 10-15 тепла, в западных областях она повысится до 12-18 градусов тепла.
Антициклон, область высокого атмосферного давления, обусловит во всех областях сухую солнечную погоду. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части осадки маловероятны. Температура воздуха 12-18 градусов тепла.
В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха 10-15, на Сумщине местами 7-12 градусов тепла.
В центральной части будет сухо и солнечно. Температура воздуха 10-15 градусов тепла.
В восточных областях - без осадков. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.
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В южной части осадков не ожидается. Температура воздуха 9-14 градусов тепла.
В Киеве будет господствовать сухая теплая погода. Температура воздуха 10-14 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается южный и юго-западный, 5-12 м/с.