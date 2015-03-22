В начале следующей недели южный ветер принесет в Украину потепление до +16

В понедельник, 23 марта, температура ночью опустится до -1, -6, днем потеплеет до +7, на Закарпатье от +8 до +13, в Крыму в течение суток от +4 до +9. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В целом по стране без осадков, лишь ночью в южной части и восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северный с переходом на западный, 5-12 м/с.

В Киеве температура ночью будет от -3 до -5, днем от +4 до +6, без осадков. По области ночью от -1 до -6, днем от +2 до +7. Осадков также не предвидится.

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Во вторник, 24 марта, температура ночью от -1 до -6, днем до +8, +13. На западе страны от +11 до +16. Осадков синоптики не обещают. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в ближайший вторник будет от -2 до -4, днем от +9 до +11. Без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.