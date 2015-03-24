Шевченковский суд приостановил действие приказов «Укрзализныци» об увольнении руководства ЮЗЖД

Об этом сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Решение, которое суд принял 23 марта, подлежит немедленному исполнению.

Напомним, что на предприятии признали соответствующие приказы Бланка преступными, такими, которые прямо противоречат законодательству Украины.

Так, в пятницу, 20 марта, около 1500 железнодорожников пикетировали Администрацию Президента с требованием провести тщательную проверку незаконного увольнения руководства ЮЗЖД, внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование уголовного правонарушения.

Железнодорожники ссылаются на статью 4 Закона Украины «О железнодорожном транспорте», которой установлено, что «создание, реорганизация, ликвидация и определение территориальных границ железных дорог, назначения и увольнения их руководителей осуществляются решениями Кабинета Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти в области транспорта».

При этом в.о. Генерального директора «Укрзализныци» не является руководителем Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, не имеет полномочий на подписание приказов на увольнение всего руководящего состава столичной магистрали и таким образом превысил свои служебные полномочия.

Также ссылаясь на статью 60 Конституции Украины, работники ПЗС заявили, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы, ведь за незаконное увольнение руководства ПОМ 57 тысяч работников предприятия не могли своевременно получить заработную плату. Также было поставлено под угрозу обеспечение поступления своевременных платежей до центрального и местного бюджетов, приостановлено выполнение стратегических задач государства.