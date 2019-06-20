Депутаты Одесчины обратились к Зеленскому с требованием смертной казни для убийцы Даши Лукьяненко

Аналогичное наказание требуют применить и к полицейскому, который выстрелил в 5-летнего Кирилла Тлявова, в результате чего мальчик скончался в больнице.

Депутаты Ананьевского городского и районного советов написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием применить смертную казнь к убийце 11-летней Даши Лукьяненко.

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Также они требуют применить аналогичное наказание к полицейскому, который выстрелил в 5-летнего Кирилла Тлявова, в результате чего мальчик скончался в больнице.

Фото письма с подписями депутатов опубликовал на своей странице в Facebook депутат Ананьевского районного совета Владимир Седов.

"Депутаты Ананьевского городского и районного советов, руководители предприятий, граждане города обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, министру внутренних дел Украины Арсену Авакову относительно смертной казни для нелюдей, которые убили 5-летнего Кирилла Тлявова и 11-летнюю Дарью Лукьяненко", - написал Седов.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенных в месте, где могли находиться люди. Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

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13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области пропала 11 летняя Дарья Лукьяненко. С того дня ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы, а также авиация.

19 июня при отработке территории в пгт Ивановка полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результате было обнаружено тело пропавшей девочки. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в ее убийстве местного жителя.