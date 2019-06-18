В Москве состоялся допрос военнопленного украинца Гриценко

В Москве сегодня состоялся допрос военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко.

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Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов.

По его данным, в рамках дополнительного допроса Гриценко не сообщил ничего нового, кроме сведений, предусмотренных статьей 17 III Женевской конвенции.

«Вместе с тем в ходе допроса нами была приобщена копия приказа Международного трибунала ООН по морскому праву от 25.05.2019, согласно которому власти Российской Федерации обязаны незамедлительно освободить 24 украинских моряка - членов экипажей украинских военных судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны-Капу», вернуть сами захваченные корабли, а также предоставить трибуналу отчет о выполнении приказа до 25 июня 2019 года», - написал адвокат.

До начала следственных действий ему удалось немного пообщаться с Гриценко.

«Он рассказал, что полторы недели назад его перевели в другую камеру - обратно в старый корпус, где нет горячей воды. Мы еще пошутили, что мол снова нужно звать еврокомиссара по правам человека Дуню Миятович (накануне ее посещения в начале апреля Дениса Гриценко перевели в камеру в новом корпусе, где бытовые условия лучше)», - сообщил адвокат.

Кроме того, по его словам, до сих пор остается сложная ситуация с письмами.

«Приходят с очень большой задержкой. Но зато Денис ответит на те письма, которые пришли из разных стран, даже из Австралии, например», - добавил Полозов.

Также адвокат отметил, что поговорил с Гриценко и о встрече родственников военнопленных моряков с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Полозов сообщил Гриценко последние новости о поездке Зеленского во Францию и о недавнем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о военнопленных моряках. Адвокат высказал надежду, что эти заявления получат воплощение в реальных делах.

Кроме того, по информации Полозова, Гриценко был очень удивлен информации о предстоящем голосовании в Парламентской ассамблее Совета Европы по резолюции о возвращении права голоса российской делегации и попросил его прокомментировать этот вопрос у членов украинской делегации в ПАСЕ.

«Вне зависимости от виражей большой политики, Денис Гриценко сохраняет позитивный настрой и верит, что все военнопленные моряки как можно скорее вернутся домой к своим близким», - написал адвокат.

Вместе с тем, он напомнил, что до истечения срока предоставления отчета трибуналу ООН по морскому праву о выполнении его решения у властей РФ остается ровно неделя.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ. Суд обязал Россию освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, Россия до 25 июня должна информировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.