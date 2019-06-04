В Москве состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка

По словам адвоката Николая Полозова, Сергей Цыбизов находится в хорошей физической форме и моральном состоянии.

В Москве сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Сергея Цыбизова.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

По его словам, следователь ознакомил военнопленного и его защитника с результатами ранее выполненных экспертиз по делу.

"Сергей Цыбизов в хорошей физической форме и моральном состоянии. Данные следственные действия будут производиться в отношении всех военнопленных украинских моряков на протяжении ближайших двух недель", - добавил Полозов.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца - до конца июля.