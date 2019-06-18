На "стеклянном" мосту в Киеве заметили мужчину с мотоциклом (фото)

Точно не известно, заехал ли мужчина на мотоцикле на мост, или завел его в руках.

В Киеве на пешеходном мосту, по которому недавно проехались хулиганы на Mercedes, сфотографировали мужчину с мотоциклом.

Фото появилось на странице "Киев оперативный" в Facebook. На снимке авторства "Макс П." видно, как человек ведет в руках черно-салатовый мотоцикл.

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Напомним, в понедельник, 17 июня, в сети появилось фото, на котором видно, что на новый пешеходно-велосипедный мост, который в народе называют "мостом Кличко", заехал автомобиль.

Позже патрульные установили личность предполагаемого водителя транспортного средства Mercedes, который выехал на новый пешеходно-велосипедный мост в центре Киева.

Установлено, что предполагаемый водитель ранее уже лишен судом права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения и имеет несколько постановлений за управление автомобилем, будучи лишенным такого права.