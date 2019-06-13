У Денисовой заявляют о жестоком обращении с осужденными в одесской колонии, где произошел бунт

В частности, в медчасти обнаружен заключенный с ампутированной рукой, который страдает от боли.

Представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой заявляют о жестоком обращении с осужденными в расположенной в Одессе Южной исправительной колонии (№51), где 27 мая произошел бунт.

Об этом сообщается на официальном сайте омбудсмена.

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В частности, его представитель в южных областях Александр Остапенко вместе с сотрудниками регионального представительства Офиса омбудсмена и мониторами осуществили внеплановый визит в колонию.

«Мониторинговая группа отмечает тяжелую социально-психологическую атмосферу в учреждении, как среди осужденных, так и сотрудников колонии», - сказано в заявлении.

В частности, осужденные жаловались на системные поборы, плохую социально-воспитательную работу, необоснованные выговоры, пренебрежительное отношение со стороны администрации и пр. Из-за мятежа большинство осужденных расстроены и боятся перевода в другие колонии.

Выяснилось, что арестанты, находящиеся в локальных участках, недостаточно обеспечены питьевой (кипяченой) водой, ее раздача происходит раз в день – утром, а находящиеся в медчасти употребляют воду прямо из-под крана.

Кроме того, плохо освещены коридоры и лестницы, ряд помещений не используются, в том числе производственная зона. По данным администрации, после отказа осужденных выходить на работу 22 мая по инициативе руководства учреждения расторгнуты договора с осужденными, хотя они хотят работать.

Как отмечается, санитарное состояние санузлов на локальных участках и в помещении медицинской части неудовлетворительное. Перегородки и двери в туалетах не обеспечивают достаточного уровня приватности, а иногда отсутствуют. Душевые комнаты не оборудованы кабинками.

Не проводится заместительная терапия для наркозависимых, несмотря на наличие в медчасти лекарств, осужденные пожаловались на непредоставление медпрепаратов – обезболивающих и противовоспалительных средств ненаркотического ряда и др.

«Стоматологическая помощь оказывается штатным стоматологом 2 раза в неделю, впрочем, по словам осужденных, лечение предоставляется только хирургическое – удаление зубов», - сказано в заявлении.

В медицинской части выявлен больной с травматической ампутацией правой руки. Как выяснилось, травма получена им на производстве еще 9 апреля, но с нее до сих пор не сняты швы. Мужчина испытывает постоянную боль, но обезболивающее получает нерегулярно. Медпомощь ограничивается перевязками, что квалифицированно мониторами как жестокое обращение.

Кроме того, ремонт в жилых помещениях делают сами осужденные за свои средства, помещения общего пользования без признаков даже косметического ремонта и пр.

По результатам мониторингового визита готовится акт реагирования.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром. Пострадали сотрудники исправительных учреждений №51 и №14. Два человека получили тяжелые ранения, остальные (более 10 человек) находились на амбулаторном лечении.

Полицейские открыли уголовное производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, а следователи ГБР – по факту служебной халатности работников колонии (ч. 2 ст. 367) УКУ.

Первый замначальника Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт произошел по указанию «воров в законе». По словам начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александра Малахова, мятеж инициирован шестью заключенными во главе с так называемым «смотрящим» за колонией. Также, по его словам, мятеж был согласован с некоторыми главарями уголовного мира в Одесском регионе.

С 28 мая в колонии введен особый режим, свидания с родственниками запрещены.

В Минюсте решили ее законсервировать из-за больших повреждений во время бунта.

Всех осужденных – около 450 человек – планируют перевести в Арбузинскую и Вознесенскую колонии, находящиеся в Николаевской области, а также Дарьевскую – в Херсонской области. Возможен перевод и в другие исправительные учреждения Украины. В начале июня начато этапирование.