Из одесской Южной колонии после бунта начали этапировать заключенных

Всех осужденных – около 450 человек – планируется перевести в Арбузинскую и Вознесенскую колонии, находящиеся в Николаевской области, а также Дарьевскую, расположенную в Херсонской области.

Из расположенной в Одессе Южной исправительной колонии (№51) начато этапирование заключенных, из-за бунта которых учреждение решили законсервировать.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, 2 июня первая группа осужденных – 58 человек – этапированы в другие учреждения межрегионального управления.

Отмечается, что перевод осуществлен в колонии аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания осужденных.

«Перевод осужденных осуществлен с соблюдением требований действующего законодательства на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных», - заявили в управлении, акцентировав, что при переводе жалоб и заявлений о неправомерных действиях не поступало.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в Южной исправительной колонии (№51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром. Во время мятежа пострадали сотрудники исправительных учреждений №51 и №14. Два человека получили тяжелые ранения, остальные (более 10 человек) – на амбулаторном лечении.

Полицейские открыли уголовное производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, а следователи ГБР – по факту служебной халатности работников колонии (ч. 2 ст. 367) УКУ.

Первый замначальника Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт произошел по указанию «воров в законе». По словам начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александра Малахова, мятеж инициирован шестью заключенными во главе с так называемым «смотрящим» за колонией. Также, по его словам, мятеж был согласован с некоторыми главарями уголовного мира в Одесском регионе.

С 28 мая в колонии введен особый режим, свидания с родственниками арестантам запрещены.

В Минюсте решили законсервировать Южную колонию из-за больших повреждений, нанесенных бунтовщиками.

Всех осужденных – около 450 человек – планируется перевести в Арбузинскую и Вознесенскую колонии, находящиеся в Николаевской области, а также Дарьевскую, расположенную в Херсонской области. Также возможен перевод и в другие исправительные учреждения Украины.