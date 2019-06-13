Конец основной сессии ВНО: абитуриенты пишут тест по химии

Результаты ВНО по химии станут известны до 24 июня.

13 июня абитуриенты сдают ВНО по химии. Это последний тест основной сессии.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

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Участие в тестировании по химии примут более 15 тысяч человек.На выполнение заданий отведено 150 минут. Тестовая работа состоит из 52 заданий - с выбором одного правильного ответа, открытой формы и на установление соответствия. За правильное выполнение которых можно максимально набрать 80 баллов.

Абитуриентов будут пускать в пункты тестирования с 10:15 до 10:50. Само Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00. Результаты ВНО по химии станут известны до 24 июня.

Напомним, что ранее в Боярке выпускники не сдали ВНО по английскому из-за пропавшего электричества.