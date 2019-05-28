Под Киевом сорвано ВНО по английскому языку

Теперь около 300 абитуриентам придется писать заявления и сдавать английский на дополнительной сессии ВНО 5 июля.

В Боярке Киевской области ВНО по английскому языку было сорвано на одном из пунктов проведения тестирования.

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В здании пропал свет – произошла авария на местной подстанции. А без света невозможно провести обязательный пункт оценки – аудирование, сообщает ТСН.

Оценщики надеялись, что электроснабжение восстановится, пока абитуриенты будут выполнять письменные задания, однако аварию не успели ликвидировать.

Теперь абитуриентам, а их на этом пункте было около 300 человек, придется писать заявления и сдавать английский на дополнительной сессии ВНО 5 июля, на которую попадают те, кто имел уважительные причины пропустить основную сессию.

Ранее сообщалось, что в первом нынешнем тесте основной сессии внешнего независимого оценивания – по математике – приняли участие 155 356 человек. Это – 96,6% от общего количества зарегистрированных на основную сессию.