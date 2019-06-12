В Одесской области мужчина получил 7 лет заключения за развращение малолетней девочки

Следствием установлено, что преступление совершено 7 августа 2017 года.

Овидиопольский районный суд Одесской области за развращение малолетней девочки приговорил мужчину к 7 годам тюрьмы.

Как сообщили УНИАН в суде, накануне рассмотрено уголовное производство, фигурант которого обвиняется по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних).

Следствием установлено, что преступление совершено 7 августа 2017 года. В частности, обвиняемый, воспользовавшись тем, что хозяйка указанного дома отсутствовала, приставал к ее подопечной, 2008 года рождения.

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«Находясь в здании летнего душа, обвиняемый с целью осуществления развратных действий, в присутствии девочки обнажил свой половой орган и демонстрируя его, пытался засунуть его ребенку в рот», - говорится в сообщении.

Как отмечается, обвиняемый свою вину не признал, от дачи показаний отказался. Тем не менее, как утверждают в суде, его вина полностью подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

По результатам рассмотрения материалов дела, злоумышленнику определено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также он на 3 года лишен права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних.