На КПП "Каланчак" задержан участник "самообороны Крыма"

Так называемому "самообороновцу" грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

Правоохранители во вторник, 11 июня, задержали во время попытки пересечения административной границы с оккупированным Крымом участника незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма", который находился в розыске.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

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Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым указанному участнику незаконного вооруженного формирования вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований). Уголовная ответственность за указанное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.