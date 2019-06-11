Россия засекретит данные о компаниях, работающих в оккупированном Крыму

В частности, может быть закрыта информация о филиалах и представительствах юрлица в аннексированном Крыму, а также информация о совладельцах, руководителях компании и лицензиях, которые имеет фирма.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 6 июня подписал постановление, которое дает возможность засекретить часть данных в российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Документ опубликован на официальном портале раскрытия нормативных актов, передают «Крым.Реалии».

Согласно документу, доступ к сведениям в ЕГРЮЛ о совладельцах, руководителях, лицензиях юрлица может быть закрыт в трех случаях: компаниям, в отношении которых действуют иностранные санкции; компаниям уполномоченных банков для гособоронзаказа; компаниям, которые находятся, работают или зарегистрированы в аннексированном Крыму.

В частности, может быть закрыта информация о филиалах и представительствах юрлица в аннексированном Крыму, а также информация о совладельцах, руководителях компании и лицензиях, которые имеет фирма.

Напомним, в феврале 2014 года в Крыму появлялись вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного совета Крыма, симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.