На следующей неделе в Крыму можно будет услышать украинское радио.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр информационной политики Юрий Стець.

По его словам, ведомство на своем сайте обнародует частоту, на которой можно будет услышать украинские программы на оккупированной территории.

«Во вторник вы увидите на официальном сайте Министерства информационной политики координаты и частоту, на которой будет вещать в Крыму украинская радиостанция. И я думаю, что много усилий придется потратить российскому агрессору для того, чтобы заглушить этот сигнал. Думаю, что у них ничего не получится», - сказал министр.

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«У нас есть разработанные программы по покрытию Крыма, почти всего полуострова, украинским радиостанциями», - добавил Стець.

Украинские телеканалы исчезли из аналогового вещания в Крыму в марте 2014 года, после аннексии полуострова Россией.