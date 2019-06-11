Политзаключенный Балух жалуется на боли в груди и голове - адвокат

Адвокат Ольга Динзе посетила в колонии незаконно осужденного украинского активиста Владимира Балуха.

Незаконно осужденного украинского активиста Владимира Балуха в колонии в российском Торжке посетила адвокат Ольга Динзе.

Как сообщает Крым.Реалии, Ольга Динзе посетила колонию вчера, 10 июня.

"Вчера удалось его посетить в учебно-профилактическом учреждении. Чувствует он себя немного лучше, спали отеки. Но особого лечения, как и диагноза, до настоящего времени ему не поставили. Ему дают сердечные лекарства и успокоительные. Больше никаких лекарств не дают. Он жалуется исключительно на головную боль и слева, в области грудной клетки", - отметила Динзе.

По ее словам, Балух принципиально не ест пищу, которой кормят в российской колонии.

"Ему пришла наконец-то посылка, которую отправили еще до его помещения в ШИЗО. Часть продуктов просрочена, но ему достаточно. Еда пока есть. Он принципиально не питается в колонии", - добавила адвокат.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый "Раздольненский районный суд" приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "верховный суд" в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балуха удерживают в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

4 июня стало известно, что Балуха после нескольких месяцев содержания в штрафном изоляторе колонии перевели в тюремную больницу, он прошел медицинское обследование, результаты которого пока не известны.

Адвокат Балуха Ольга Динзе высказала мнение, что администрация колонии систематически помещает его в ШИЗО, чтобы исключить условно-досрочное освобождение крымчанина. Украинскому консулу отказывают во встрече с Балухом.