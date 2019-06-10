Денисова просит Москалькову сообщить место содержания задержанных крымских татар

После утренних обысков в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержаны восемь мужчин.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеги Татьяне Москальковой с просьбой содействовать обеспечению прав задержанных в понедельник, 10 июня, крымских татар и предоставить информацию о месте их содержания.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Крымский полуостров всколыхнула очередная волна обысков. Уже традиционно утром в дома крымских татар ворвались представители так называемых правоохранительных структур оккупационной власти. После обысков были задержаны граждане Украины. Сегодня в Симферополе «суды» будут избирать им меру пресечения», - отметила она.

Читайте такжеОккупанты в Крыму избирают меру пресечения задержанным ранее крымским татарам

Кроме того, по словам Денисовой, у жены одного из задержанных после пережитого стресса на седьмом месяце беременности начались преждевременные роды, и это может крайне негативно повлиять на ее здоровье и здоровье ребенка.

"Я безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой способствовать обеспечению прав задержанных и предоставить мне информацию о месте содержания граждан Украины", - подчеркнула омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание в одном из «дел «Хизб ут-Тахрир» был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Резы, а также ряда активистов и родственников фигурантов «дел «Хизб ут Тахрир» провели обыски в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах, во время которых задержали еще семерых мужчин.

После оккупации Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир».

Представители «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что поддаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, внеся в список 15 объединений, названных «террористическими». Этот запрет Москва распространяет и на территорию Крыма.

В Украине деятельность «Хизб ут-Тахрир» не запрещена.