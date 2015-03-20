Германия приняла на лечение еще 17 раненых украинских военных

В частности, сегодня в международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет Бундесвера для медицинской эвакуации.

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Как отметила председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, советник президента Ольга Богомолец, 16 раненых бойцов будут проходить курс лечения в четырех военных госпиталях, а один, в соответствии с договоренностями волонтерских организаций, в гражданской клинике.

Она отметила, что на сегодняшний день "несколько десятков украинцев уже прошли лечение в медицинских учреждениях Германии. Еще трое до сих пор проходят курс лечения и реабилитацию". "Трудно даже сказать, насколько объемной и неоценимой является эта помощь. Сегодня я выражаю благодарность правительству и посольству Германии, всем военным и гражданским врачам, волонтерам, которые принимали участие в подготовке этого события. Надеюсь на скорейшее возвращение наших героев домой" , - отметила Ольга Богомолец.

Она также подчеркнула, что, кроме Германии оказывать гуманитарную помощь Украине готовы и другие страны НАТО. "Вчера получили подтверждение от НАТО о готовности продолжать программу помощи раненым. В частности, больницы Греции готовы принять на лечение 21 раненого. В ближайшее время приступим к формированию группы", - отметила народный депутат.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы президента Украины, по состоянию на 16 марта на лечении в Германии находились 44 гражданина Украины, которые получили тяжелые ранения на Майдане и в зоне АТО. Финансирование расходов, связанных с транспортировкой в обеих направлениях, лечением и реабилитацией, осуществлялось немецкой стороной.