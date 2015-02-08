Пятеро украинских бойцов прибыли на реабилитацию в Вену

В столицу Австрии - Вену на реабилитацию прибыли пятеро военнослужащих из Украины.

Четыре пациента из Вооруженных сил Украины, один - из Национальной гвардии, сообщается на странице НГУ в Facebook.

«Ребята пережили ампутацию ног и были недавно протезированы в Украине. Реабилитационный курс «Школа ходьбы» предусматривает физиотерапию, обучение ходьбе на протезах, полноценное их использование и т.д.», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеПочти 1200 тысячи участников АТО прошли лечение и реабилитацию в госпиталях

Пациенты три недели будут находиться в реабилитационном центре SKA Zicksee в восточной Австрии. Такой проект стал возможным по инициативе и при финансировании союза жертв войны и ветеранов Австрии (KOBV).