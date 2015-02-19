Греция предложила принять на лечение украинских военных

14:58, 19 февраля 2015
Общество
858 0

Греция предложила принять на лечение украинских военных, раненых в ходе боевых действий на Донбассе.

REUTERS

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин после встречи с греческим коллегой Никосом Котзиасом.

Читайте такжеПятеро украинских бойцов прибыли на реабилитацию в Вену

"Обсудили двустороннюю повестку дня, благодарен за предложение предоставить возможность лечиться в Греции нашим раненым", - говорится в сообщении украинского МИДа в "Твиттере".

Наопмним, ранее украинских военных уже приняли на лечение Литва, Польша, Австрия, Великобритания.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter