Греция предложила принять на лечение украинских военных

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин после встречи с греческим коллегой Никосом Котзиасом.

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"Обсудили двустороннюю повестку дня, благодарен за предложение предоставить возможность лечиться в Греции нашим раненым", - говорится в сообщении украинского МИДа в "Твиттере".

Наопмним, ранее украинских военных уже приняли на лечение Литва, Польша, Австрия, Великобритания.