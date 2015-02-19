Греция предложила принять на лечение украинских военных
14:58, 19 февраля 2015Общество
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Греция предложила принять на лечение украинских военных, раненых в ходе боевых действий на Донбассе.
REUTERS
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин после встречи с греческим коллегой Никосом Котзиасом.
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"Обсудили двустороннюю повестку дня, благодарен за предложение предоставить возможность лечиться в Греции нашим раненым", - говорится в сообщении украинского МИДа в "Твиттере".
Наопмним, ранее украинских военных уже приняли на лечение Литва, Польша, Австрия, Великобритания.
.@PavloKlimkin: Обговорили двосторонній порядок денний, вдячний за пропозицію надати можливість лікуватися в Греції нашим пораненим
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) February 19, 2015
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