Появились фото пустующих пляжей в Крыму
14:27, 04 июня 2019Общество
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Туристы не спешат ехать в аннексированный Крым.
В оккупированном Крыму местные жители не видят наплыва туристов, многие пляжи вообще пустуют.
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Фото с курорта "Канака", расположенного на Южном берегу Крыма между Алуштой и Судаком в реликтовой можжевеловой роще, в Twitter опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым.
"Сегодня мы решили побывать в "Канаке". От Морского чуть более 25 км в сторону Алушты. Похоже, мы одни решили тут побывать… Сезон 2019", - говорится в сообщении.
Ранее журналисты показали, как сегодня выглядит одно из популярных мест в Крыму, где до оккупации проводили КаZантип.
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