Появились фото пустующих пляжей в Крыму

Туристы не спешат ехать в аннексированный Крым.

В оккупированном Крыму местные жители не видят наплыва туристов, многие пляжи вообще пустуют.

Читайте также"Страшно зайти!": появились свежие фото пляжей оккупированного Крыма

Фото с курорта "Канака", расположенного на Южном берегу Крыма между Алуштой и Судаком в реликтовой можжевеловой роще, в Twitter опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым.

"Сегодня мы решили побывать в "Канаке". От Морского чуть более 25 км в сторону Алушты. Похоже, мы одни решили тут побывать… Сезон 2019", - говорится в сообщении.

Ранее журналисты показали, как сегодня выглядит одно из популярных мест в Крыму, где до оккупации проводили КаZантип.