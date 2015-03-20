Савченко переводят в больницу: состояние ее здоровья ухудшилось - сестра

Состояние здоровья украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко ухудшилось. Теперь ее планируют перевести в городскую больницу.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook сестра украинской летчицы Вера Савченко.

"Илья Новиков вышел от Нади 15мин назад. Времени было 30мин. Ухудшились анализы печени. Готовят перевести в городскую больницу (с решеткой и конвоирами с оружием). В какую именно не известно. Адвокаты пытаются выяснить на будущее, чтобы знать где искать...", - написала она.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Вместе с тем, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти. В конце января 2015 года Савченко также обвинили в незаконном пересечении российской границы.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре она объявила голодовку в знак протеста против своего задержания.

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5 марта адвокаты Савченко сообщили, что она решила частично прекратить голодовку, которая продолжалась более 80 дней.

14 марта украинские врачи более 5 часов осматривали Савченко в московском СИЗО «Матросская тишина».

16 марта они сообщили, что состояние ее здоровья относительно удовлетворительное, однако позже адвокат заявил, что летчица возобновила голодовку.