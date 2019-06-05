Новое украинское правописание: стало известно, сколько продлится переходный период

В течение переходного периода допускается использование старой редакции правописания.

Переходный период для новой редакции украинского правописания продлится пять лет, в течение которого использование старой редакции не будет ошибкой.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По словам заместителя министра образования и науки Украины Максима Стрихи, по сравнению с предыдущей редакцией 1989 года украинское правописание стало более детализированным, количество параграфов выросло со 125 до 168.

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«Правописание нуждаются в обновлении, чтобы учесть те изменения, которые происходят в жизни», - отметил он и добавил, что в предыдущей редакции правописания, утвержденной 30 лет назад, не было ответа, как, например, правильно писать айфон и стартап.

В целом, отметил Стриха, изменения можно разделить на две большие группы: обязательные и вариативные.

Без вариантов пишем:

проєкт, проєкція;

плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах;

Дікенс, Текерей, Бекі (без подвоєння приголосних -кк-);

мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт;

пів хвилини, пів яблука, пів Києва, пів аркуша, пів години, пів відра, пів міста, пів огірка, пів острова, пів яблука, пів ящика, пів ями, пів Європи;

піваркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, півмісяць, півоберт, півовал, півострів;

священник.

Крім того, разом пишемо складноскорочені слова й похідні від них: адмінресурс, Міносвіти, профспілка, Святвечір.

Змінюється написання російських прізвищ: рос. Донской - Донський, рос. Трубецкой – Трубецький. Але в цьому правилі є виняток - Лев Толстой

Двома варіантами можемо писати:

Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гуллівер і Ґуллівер;

аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія;

кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен;

ірій і ирій, ірод і ирод.

Стриха отметил, что в течение переходного периода использование старой редакции - не будет ошибкой. По его словам, как во время нынешнего ВНО, так и в ближайшие 5 лет будут использоваться те нормы, которые не претерпели изменений.

Как сообщал УНИАН, 3 июня 2019 года в Украине заработало обновленное украинское правописание.