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СБУ завела страницу в Instagram (фото)

14:24, 05 июня 2019
Общество
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У СБУ появился собственный Instagram / instagram.com/securityservice_ukraine

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Найти страницу можно введя "securityservice_ukraine" в поиске приложения. Сейчас на странице СБУ есть уже 9 публикаций и более 200 подписчиков.

Спецслужба публикует в основном фото своих сотрудников и служебных собак. Пока никакой содержательной информацией фотографии не сопровождаются.

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Как сообщал УНИАН, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ. Баканов заявил, что СБУ будет сотрудничать с журналистами и попросил их делиться информацией о преступлениях.

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Теги: #СБУ#Инстаграм