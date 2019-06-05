СБУ завела страницу в Instagram (фото)
14:24, 05 июня 2019Общество
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Сейчас на странице СБУ есть уже 9 публикаций и более 200 подписчиков.
У СБУ появился собственный Instagram / instagram.com/securityservice_ukraine
Служба безопасности Украины обзавелась собственной страницей в соцсети Instagram.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Найти страницу можно введя "securityservice_ukraine" в поиске приложения. Сейчас на странице СБУ есть уже 9 публикаций и более 200 подписчиков.
Спецслужба публикует в основном фото своих сотрудников и служебных собак. Пока никакой содержательной информацией фотографии не сопровождаются.
Как сообщал УНИАН, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ. Баканов заявил, что СБУ будет сотрудничать с журналистами и попросил их делиться информацией о преступлениях.
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