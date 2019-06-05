СБУ завела страницу в Instagram (фото)

Сейчас на странице СБУ есть уже 9 публикаций и более 200 подписчиков.

Служба безопасности Украины обзавелась собственной страницей в соцсети Instagram.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Найти страницу можно введя "securityservice_ukraine" в поиске приложения. Сейчас на странице СБУ есть уже 9 публикаций и более 200 подписчиков.

Спецслужба публикует в основном фото своих сотрудников и служебных собак. Пока никакой содержательной информацией фотографии не сопровождаются.

Как сообщал УНИАН, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя СБУ. Баканов заявил, что СБУ будет сотрудничать с журналистами и попросил их делиться информацией о преступлениях.