В Украине хотят увеличить продолжительность отпусков (видео)

Дополнительные дни является требованием ЕС относительно трудового законодательства Украины.

Ежегодный отпуск в Украине составляет 24 дня, а длительнее он только у шахтеров, работников химических предприятий и учителей.

Однако у украинцев появился шанс отдыхать дольше, ведь проект нового трудового кодекса предусматривает увеличение отпуска, говорится в сюжете ТСН.

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Сейчас Украина ориентируется на трудовой кодекс, которому почти 50 лет. В него вносили более сотни поправок, однако без нового не обойтись – так уверяют в Минсоцполитики. Документ на 400 страниц депутаты одобрили в первом чтении два года назад. Однако дальше дело не пошло.

Сейчас большинство украинцев могут гулять 24 дня, а в будущем, в случае принятия кодекса, к ним добавят 4 дня. Плюсуем к ним 11 государственных праздников – в сумме получается 39 нерабочих дней работника, за которые работодатели должны заплатить.

В новом кодексе, кроме продления отпуска, появились статьи о возможности дистанционно работать, устанавливаются дополнительные гарантии выплат беременным, дается больше полномочий инспекторам гоструда, которые могут штрафовать работодателей за нарушение прав рабочих.

Пока не приняли этот законопроект, вносят поправки в уже умеющийся устаревший кодекс. Тем временем специалисты по трудоустройству предостерегают – без отдыха работоспособность ухудшается.