Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: подозреваемого полицейского взяли под стражу

Суд принял решение взять Приходько под стражу на 60 суток.

Одному из подозреваемых в убийстве ребенка полицейскому Ивану Приходько суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение по ходатайству прокуратуры Голосеевский райсуд Киева принял сегодня.

Приходько будет содержаться под стражей 60 суток - до 30 июля включительно без возможности внесения залога.

Сейчас продолжается рассмотрение еще одного ходатайства о заключении под стражу другого подозреваемого патрульного - Владимира Петровца.

Здание суда охраняет несколько десятков нацгвардейцев и полицейских, несмотря на большое количество людей, которые пришли на заседание суда, ситуация спокойная.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

1 июня следователи ГБР открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

2 июня полицейским смягчили подозрение: действия полицейских были переквалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 128 УК (неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц), максимальное наказание за которое - ограничение свободы на срок до двух лет.

Однако 3 июня патрульным изменили подозрение на убийство и хулиганство - ст. 296 ч. 2 и ч. 4 (хулиганство), а также по ст. 115 п. 2, п. 12 ч. 2 (убийство малолетнего ребенка).

Голосеевский райсуд Киева выбирает подозреваемым меру пресечения.