Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Гандзюк Левина - ГПУ

Генпрокуратурой будет подан экстрадиционном пакет документов Национального бюро Интерпола Украины для объявления Левина в международный розыск.

Суд избрал для фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Международный розыск одного из организаторов нападения, повлекшего смерть Екатерины Гандзюк, наконец разблокирован! Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20 мая, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей», - сообщила Сарган.

По ее словам, полный текст постановления будет предоставлен 23 мая 2019 года в 15.00. Постановление вступит в силу через 5 дней.

Сарган отметила, что после вступления определения в силу Генеральной прокуратурой будет представлен экстрадиционный пакет документов Национального бюро Интерпола Украины и Левин будет объявлен в международный розыск.

Как сообщал УНИАН, Херсонский суд начнет рассмотрение дела Гандзюк 27 мая.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

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По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находились Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

В организации убийства подозревали председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Кроме того, по информации СМИ, деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - в то время помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Павловский по подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк был арестован 12 ноября 2018 года. 17 апреля 2019 года адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение со статьи (115) УКУ «соучастие в убийстве» на более мягкую ст. 396 «сокрытие преступления», котолрая предусматривает значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также позволяет адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.

23 апреля издание Следствие.Инфо сообщило, что Вишневскому, Горбунову, Васяновичу, Грабчук и Торбину смягчили подозрения. Издание отмечало, если раньше им инкриминировали умышленное убийство (ч.2 ст.115 УК Украины), то теперь умышленное причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.121 УК Украины), что предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. По данным издания, остальным фигурантам дела - Алексею Левину и председателю Херсонского облсовета Мангеру - подозрения не меняли.

24 апреля пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко подтвердил информацию, что пяти фигурантам дела об убийстве Гандзюк изменили подозрение. По его словам, пяти фигурантам с подозрения исключена ч.3 ст.27, то есть, что они являются соорганизаторами преступления против Гандзюк. Вместе с тем в подозрении остались ч.2 ст.28 - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и ч.2 ст.121 - умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения.

25 апреля Лысенко сообщил, что Мангеру смягчили подозрение по делу Гандзюк. По словам Лысенко, новая статья (ч. 2 ст. 121), по которой обвиняют Мангера, это - «умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекло смерть потерпевшего». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Ранее Мангера обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

2 мая Шевченковский рай суд Киева отпустил Павловского под домашний арест, обязав носить электронный браслет.